ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور اليوم، ليتراوح بين 25 و30 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي جنيهين، ليتراوح بين 50 و66 جنيها.

كما زاد سعر كيلو السمك البوري 14 جنيها، ليتراوح بين 54 و60 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو كيلو السبيط والكاليماري ب 20 جنيها، ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

واسنقر سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.