أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس الأحد، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و4.5 جنيه، وكيلو البطاطس بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، وكيلو البصل بين 2.75 و4.5 جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الكيلو في الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و4.5 جنيه.

البطاطس بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

البصل بين 2.75 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الرومان بين 3 جنيهات و6 جنيهات.

التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.

الجوافة بين 2 و4 جنيهات.

المانجو العويس 20 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات.