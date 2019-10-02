المركزي: 720 مليون دولار زيادة بتحويلات العاملين بالخارج في يوليو الماضي

كتبت - منال المصري:

قال البنك المركزي، في بيان اليوم الأربعاء، إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفع خلال شهر يوليو الماضي بمعدل شهري بلغ 37.7% بما يعادل 719.9 مليون دولار.

وأضاف المركزي أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت نحو 2.6 مليار دولار في يوليو الماضي مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو.

كما سجلت تحويلات العاملين بالخارج في يوليو ارتفاعاً أيضا مقارنة بيوليو 2018، بمعدل زيادة سنوي بلغ 13.6% بما يعادل 314.8 مليون دولار.