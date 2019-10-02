  • عاجل:حكم بأحقية الموظفين غير الخاضعين لـ الخدمة المدنية في علاوتين 20%

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    المركزي: 720 مليون دولار زيادة بتحويلات العاملين بالخارج في يوليو الماضي

    06:35 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    المركزي: 720 مليون دولار زيادة بتحويلات العاملين بالخارج في يوليو الماضي

    البنك المركزي

    كتبت - منال المصري:

    قال البنك المركزي، في بيان اليوم الأربعاء، إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفع خلال شهر يوليو الماضي بمعدل شهري بلغ 37.7% بما يعادل 719.9 مليون دولار.

    وأضاف المركزي أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت نحو 2.6 مليار دولار في يوليو الماضي مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو.

    كما سجلت تحويلات العاملين بالخارج في يوليو ارتفاعاً أيضا مقارنة بيوليو 2018، بمعدل زيادة سنوي بلغ 13.6% بما يعادل 314.8 مليون دولار.

    تحويلات المصريين بالخارج البنك المركزي المصري

    الخبر التالى:

    "جلوفو" تضخ 5.1 مليون يورو استثمارات جديدة في مصر خلال العام الجاري
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان