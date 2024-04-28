استطلاع: 71% من الأمريكيين منزعجين من تعامل بايدن مع الحرب بغزة

مصراوي

كشف استطلاع رأي أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن 71% من الأمريكيين غير راضين عن طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وأوضح الاستطلاع كذلك، أن 53% من بين الديمقراطيين غير راضين عن طريقة تعامل بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال معهد "بيو" الأمريكي للأبحاث، إن 58٪ من الأمريكيين يرون أنه يجب السماح بالتعبير عن معارضة حق إسرائيل في الوجود.

وأكد المعهد الأمريكي للأبحاث، أن 66٪ من الأمريكيين يرون أنه يجب السماح بالخطاب الذي يدعم الفلسطينيين ودولتهم الخاصة.

بينما قالت مجلة "نيوزويك"، إن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن تنخفض بشكل كارثي بسبب تعامله مع الحرب على غزة.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن 3 استطلاعات للرأي أظهرت انخفاض شعبية الرئيس بايدن 9 نقاط بين أكتوبر ونهاية مارس.

وفي نوفمبر الماضي، قالت هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية (إن بي سي نيوز)، اليوم الأحد، إن استطلاع رأي أجرته مؤخرا كشف تراجع التأييد الشعبي في الولايات المتحدة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكدت الهيئة الأمريكية أن معدل تأييد الجمهور للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن انخفض إلى 40% (أدنى مستوى منذ توليه الرئاسة)، لافتة إلى أن اعتراض النسبة الأكبر من المشاركين كان على تعامله مع السياسة الخارجية والحرب في غزة، وفق الاستطلاع الأحدث للهيئة الوطنية للإذاعة.

وقالت ميج فوري، 40 عاما، وتتبع الحزب الديمقراطي من أوستن بولاية تكساس: "أنا لا أؤيد دعمه لإسرائيل".

وأشارت "إن بي سي" إلى أن تراجع الدعم لبايدن يظهر جليا في صفوف أتباع الحزب الديمقراطي، إذ يعتقد غالبيتهم أن الاحتلال الإسرائيلي تمادى في عملياته العسكرية في غزة، موضحة أن الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، إذ رفض 70% منهم طريقة تعاطي الرئيس الأمريكي مع الحرب في غزة.