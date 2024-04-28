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إعلام عبري: رئيس الأركان وافق على خطط لعملية "كبيرة" في رفح

07:23 م الأحد 28 أبريل 2024

هارتسي هاليفي

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قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي وافق على خطط لعملية كبيرة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن موافقة هاليفي جاءت خلال اجتماع مع قائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان وعدد من قادة الألوية.

وتأتي الموافقة على الخطة العملياتية في رفح، بينما تنتظر حكومة الاحتلال الإسرائيلي رد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على مقترح صفقة الأسرى بالتخلي عن اجتياح رفح أو تأجيله مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى الاحتلال بغزة.

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