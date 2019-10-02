"جلوفو" تضخ 5.1 مليون يورو استثمارات جديدة في مصر خلال العام الجاري

كتب- محمد علاء الدين:

قال ساشا ميشود، الشريك المؤسس لشركة جلوفو العالمية للطلب والتوصيل عبر المحمول، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستضخ استثمارات جديدة في السوق المصري بقيمة 5.1 مليون يورو.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن خدمات الشركة غطت أغلب المناطق الرئيسية في القاهرة وبدأت توسعاتها في الإسكندرية، وأنها تخطط للتوسع بمحافظات الدلتا الفترة المقبلة.

وقال إن لسوق المصري مهم بالنسبة للشركة ويحقق نموا شهريا بنسبة 45% وإنهت واحدة من أهم 3 أسواق الشركة على مستوى العالم.

وتعمل جلوفو في 26 دولة حول العالم وفي 200 مدينة ويعمل معها في مصر نحو ألف شريك ونحو 2000 طيار توصيل.

وقال ميشود إن التمويل واحد من الأسباب التي كانت وراء وقف أعمال الشركة في مصر، قبل أن تعود مجددا.

وأضاف ردا على سؤال مصراوي حول كواليس خروجها وعودتها لمصر، "علقنا عملنا لخمسة أسابيع لتحليل الوضع بسبب ظروف التمويل وظروف السوق ووجدنا السوق المصري هام جدا وقررنا العودة".

وعن ما إذا كانت الشركة عادت في دولة تشيلي، التي تخارجت منها أيضا، قال إن الشركة لم تعد لتشيلي ولن تعود لعدم وجود فرصة قوية فيها.

وكانت شركة جلوفو أعلنت تخارجها بشكل مفاجئ من مصر وتشيلي في نفس الوقت، قبل أن تعود بعد عدة أسابيع لنشاطها في مصر بعد قرار جهاز حماية المنافسة بضرورة العودة للسوق المصري بعد تحقيقات أشارت إلى وجود اتفاق بين الشركة وشركة ديلفيري هيرو.

من جانبه قال مصطفى كامل مدير مدير قطاع المبيعات بشركة جلوفو مصر إن الشركة أتاحت مؤخرا خدمة التوصيل بالسيارات، وإنها ستتيح قريبا خدمة التوصيل من خلال أشخاص عاديين يقومون بالتوصيل على أرجلهم دون وسيلة مواصلات أو انتقال.