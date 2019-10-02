82 مليار دولار حصيلة مصر من 6 مصادر للدولار خلال عام (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي عن ميزان المدفوعات، تراجع حصيلة مصر من 6 مصادر للعملات الأجنبية بنسبة 6.2% خلال العام المالي الماضي مقارنة بعام 2017-2018.

وسجلت قيمة العملات الأجنبية من المصادر الستة خلال العام الماضي نحو 82.1 مليار دولار.

ويرصد مصراوي من خلال الفيديوجرافيك التالي أبرز التغيرات في هذه المصادر الستة للعملات الأجنبية، وأبرز المصادر التي سجلت الارتفاع منها، وأبرز التي سجلت انخفاضا.