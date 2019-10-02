أسعار الذهب تعاود الصعود بالسوق المحلي.. والجرام يقفز 8 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب للارتفاع في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 8 جنيهات للجرام الواحد، ليصل عيار 21 إلى نحو 672 جنيها خلال تعاملات اليوم، مقابل 664 جنيها خلال منتصف تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو576 جنيها، والجرام عيار 24 إلى 768 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5376 جنيها.

ووصلت قيمة التراجع في أسعار الذهب بنحو 11 جنيها خلال تعاملات أمس.

وبحسب وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 4.65 دولار بنسبة 0.31% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1483.79 دولار في الساعة الثانية وعشرة و15 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.