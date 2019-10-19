مصر تبحث مع البنك الدولي زيادة التعاون في مجال التحول الرقمي

كتب- مصطفى عيد:

بحث وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع نائب رئيس البنك الدولي للبنية الأساسية مختار ديوب، زيادة التعاون المستقبلي ودعم ريادة الأعمال وخاصة في المجالات التكنولوجية والرقمية.

جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن، بحضور السفير راجي الإتربي، المدير التنفيذ لمصر فى البنك الدولي، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم السبت.

وبحث الجانبان، زيادة التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الدولي في مجالات تطوير البنية الأساسية لمساندة جهود التنمية الاقتصادية وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وتطرق الجانبان، إلى دعم البنك لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في دول القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام، وفي إطار ما خصصته مجموعة البنك لدعم إفريقيا بقيمة 57 مليار دولار على مدار الـ3 سنوات المقبلة، واتفق الجانبان على التعاون في تطوير مشروعات التكامل الإقليمي مع دول إفريقيا.

وقال نائب رئيس البنك الدولي للبنية الأساسية، إن مصر تعد دولة محورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فيما يخص مجالات عمل البنك، وحريص على زيادة التعاون مع مصر في جهود تحقيق التنمية، خاصة فى مجال البنية الأساسية والتحول الرقمي.

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار إن مصر حريصة على الاستفادة من خبرات البنك في مجال التحول الرقمي في ضوء تخصيص البنك الدولي 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مصر تشهد نقلة نوعية نحو التحول إلى مجتمع رقمي.

وأضاف أنه تم إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية في محافظ بورسعيد كمشروع تجريبي للتحول إلى مدينة رقمية والتي من المقرر أن تصل بنهاية العام الحالي الى 174 خدمة رقمية يتم إتاحتها من خلال منصة رقمية وتطبيقات المحمول.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إقامة الهيكل التقني الذي يسمح لشركات القطاع الخاص ببناء تطبيقات للمحمول تتواصل مع المنظومة الرقمية التي تقيمها الوزارة؛ وذلك في إطار تنشيط دور القطاع الخاص في منظومة التحول الرقمي.