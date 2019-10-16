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    بعد تراجع سعر الدولار.. توقعات بانخفاض 10% في أسعار البن

    01:16 م الأربعاء 16 أكتوبر 2019
    بعد تراجع سعر الدولار.. توقعات بانخفاض 10% في أسعار البن

    طريقة زراعة البن

    كتبت- دينا خالد:

    توقع حسن فوزي، رئيس شعبة البن، بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار البن الشهر المقبل بنحو 10%، مقارنة بأسعار الشهر الجاري.

    وأضاف فوزي، أن هذا الانخفاض سيكون في الرسائل الواردة الجديدة، والتي ستبدأ الشهر المقبل، وذلك نتيجة لتراجع سعر الدولار.

    وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك منذ بداية العام بنحو 168 قرشًا، حيث وصل متوسط السعر أمس إلى 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

    وقال فوزي، إن أسعار البن مرتبطة بسعر الدولار، وذلك لكونه مستوردا من الخارج، حيث نستورد أغلبه من البرازيل واليمن.

    وبحسب فوزي، يتراوح سعر كيلو البن السادة حاليا بين 88 و92 جنيها، وسعر كيلو المحوج بين 116 و120 جنيها.

    وأشار فوزي، إلى أن استهلاك المصريين من البن في ازدياد، نتيجة لانجذاب فئات جديدة كفئة الشباب لتناول القهوة، وظهور البُن بالنكهات كالبن بالبندق مما شجع على تناول القهوة.

    الدولار غرفة القاهرة التجارية أسعار البن

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