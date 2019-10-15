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    ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.9%

    01:48 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
    ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.9%

    تركيا

    القاهرة- وكالات:

    أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.9 بالمئة في الفترة من يونيو إلى أغسطس من 13 بالمئة في الفترة من مايو إلى يوليو.

    وكشفت البيانات أن معدل البطالة في القطاع غير الزراعي زاد إلى 16.5 بالمئة في نفس الفترة من 15.3 بالمئة في الفترة من مايو إلى يوليو.

    وزاد معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 14.3 بالمئة وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء نشر البيانات في 2005.

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