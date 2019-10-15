"فوري" تطلق مبادرة لتشغيل السيدات مندوبات للدفع الالكتروني

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت شركة فوري لحلول المدفوعات الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة لتدريب وتشغيل السيدات في أول شبكة لمندوبات الدفع الإلكتروني في مصر تحت اسم "هي فوري".

وقال محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فوري، إن المبادرة تهدف إلى إتاحة الفرصة للسيدات ذوات الدخل المحدود سواء من من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، أو ربات البيوت في الحصول على فرصة للعمل الحر كمندوبات لشركة فوري، والإتجار في المنتجات الاستهلاكية المتاحة من خلال شركة يونيليفر، وكذلك تشجيع عميلاتها من السيدات على استخدام سبل الدفع الإلكتروني.

وأضاف أن فوري تنفذ هذه المبادرة بالتعاون مع شركتي يونيليفر، وأكسا للتأمين، ومجموعة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية منها مستشفى بهية، وجمعية مرسال، وجمعية رسالة، ومؤسسة بلان إنترناشيونال، بالإضافة إلى صندوق مشاريع المرأة العربية.

وأشار إلى تم تفعيل المبادرة من خلال فترة تجريبية استغرقت 6 شهور تم خلالها تدريب وتشغيل 150 مندوبة.

يشار إلى أن صندوق مشاريع المرأة العربية هو برنامج تنموي ممول من قبل إدارة التنمية الدولية البريطانية تصل مدته إلى خمس سنوات تنتهي في نوفمبر 2020.

وبحسب عكاشة، تشير الإحصائيات إلى أن 83% من السيدات البالغات في مصر غير مشمولات بخدمات القطاع المصرفي.