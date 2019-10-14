"أكت" تنظم ورشة عمل لزيادة تمكين المرأة في الوظائف بقطاع الاتصالات

كتب- محمد علاء الدين:

نظمت شركة " أكت"، وهي شركة مصرية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، بحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين.

ودعا المشاركون في الورشة إلى ضرورة تمكين المرأة المصرية من المناصب القيادية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في شركات القطاع الخاص المحلية .

وشارك في ورشة العمل عددًا من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنهم هبه صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، وريم أسعد، العضو المنتدب لشركة راية لمراكز الاتصالات، ومنال أمين، رئيس شركة ارابيز، وعدد من ممثلي المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين.

وقال محمد أبو الليل، المدير العام لشركة أكت، إن الشركة بدأت منذ مطلع العام الحالي في استراتيجية طموحه تستهدف زيادة تمثيل المرأة في الشركة من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه مع الوكالة الألمانية للتعاون الدول.

وأشار أبو الليل إلى ضرورة سد الفجوة بين الذكور والإناث في سوق العمل من خلال توفير فرصة عمل مماثلة لهن خاصة في ظل المجهودات والمبادرات المبذولة في هذا الصدد لتقليص الفجوة بين الرجل والمرأة في سوق العمل .

وأضاف أبو الليل، أن معدلات البطالة بين الإناث ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الحالي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ليصل إلى 22.4% من إجمالى الإناث فى قوة العمل، مقابل 18.9% في الربع الأول من عام .

وقالت دينا أبو اليزيد، رئيس قطاع أعمال العمليات بشركة اكت انترناشونال، إن هناك 44% ممن يدرسن في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيدات، يعمل منهن 26% فقط وفقا للبنك الدولي.

وأشارت دينا، إلى أن تمثيل المرأة في شركة أكت وصل اليوم لـ 21% من إجمالي عدد الموظفين، مؤكدة على ضرورة العمل على دعمهن في تولي المناصب القيادية وتعزيز دورهن ومساهمتهن في سوق العمل .

وأضافت دينا، أن الهدف من ورشة العمل هو نشر الوعي بأهم التحديات التي قد تواجه المرأة، والتى قد تحد من الاستفادة المثلى من قدراتهن في مجال التوظيف وريادة الأعمال وزيادة ريادة المرأة في مجتمع الأعمال وإتاحة المزيد من الفرص لهن في سوق العمل المصري .