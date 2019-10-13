إجراءات وشروط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالتقسيط وبدون فوائد

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 21 منطقة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الأحد، فإن خطة قطاع البترول لتوصيل الغاز الطبيعي تصل إلى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي.

وكانت وزارة البترول توسعت في توصيل الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية ليكون بديلا عن استخدام البوتاجاز بداية من يونيو 2014.

وأعلنت وزارة البترول مبادرة لتقسيط قيمة التعاقد على فاتورة الغاز بقيمة 30 جنيهًا شهريًا، في يونيو 2018.

ويرصد مصراوي الشروط والإجراءات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بحسب موقع الشركة المصرية بتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" سواء للتعاقد بالتقسيط أو الدفع النقدي:

التعاقد بنظام التقسيط:

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

صورة من عقد تمليك أو إيجار المنزل.

أي ايصال مرافق باسم العميل ( كهرباء- مياة- فاتورة تليفون).

ارفاق استمارة من البنك الأهلي المصري، بتقسيط تكلفة توصيل الغاز على الفاتورة بقسط شهري 30 جنيهًا حتى يتمكن العميل من سدادها على فترة 6 سنوات بدون فوائد.

شروط التعاقد النقدي:

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

صورة من عقد تمليك أو ايجار المنزل.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعي، لعدد من 1.3 مليون أسرة، بما يؤدي إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.

وبلغت مخصصات دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال موازنة العام المالي الجاري نحو 3.5 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الماضي، بنسبة ارتفاع 192%.

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