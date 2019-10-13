الإحصاء: تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 18.9% خلال يوليو الماضي

القاهرة- مصراوي:

تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 4.21 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي مقابل 5.18 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 18.9%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وقال بيان من الجهاز إن قيمة الصادرات انخفضت بنسبــــة 5.7٪ حيـث بلغـت 2.22 مليــار دولار خـلال شهــر يوليو الماضي مقابل 2.35 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي.

وأرجع الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع، منها البترول الخام بنسبة 9.3٪ ومنتجات البتـرول بنسبة 32.6٪ وأسمده بنسبة 15.5٪ وأثاث بنسبة 22.6٪.

وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام الماضي، بحسب البيان.

وقال إن أهم هذه الصادرات التي ارتفعت قيمتها هي الملابس الجاهزة بنسبة 9.7% ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 21.4%، والعجائن والمحضرات الغذائية متنوعة بنسبة 8.1٪ والفواكه طازجة بنسبة 31.5٪.

وبحسب البيان انخفضت قيمـة الواردات بنسبة 14.8٪ حيث بلغـت 6.42 مليار دولار خـلال شهر يوليو مقابل 7.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي.

وأرجع البيان هذا التراجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع منها منتجات البترول بنسبة 24.6٪ ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 37.2% ولدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 6.2٪ وسيارات ركوب بنسبة 10٪.