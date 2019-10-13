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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:38 ص الأحد 13 أكتوبر 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها مساء الخميس الماضي.

    واستقر سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.22 جنيه للشراء، و16.32 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك الأهلي، ومصر، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي قناة السويس، وكريدي أجريكول عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي البركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار الجنيه المصري صرف الدولار

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