ماذا فعلت أسعار العملات أمام الجنيه في أسبوع؟

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما استقر سعر الريال السعودي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وزاد سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 17.81 جنيه للشراء و18.02 جنيه للبيع مقابل 17.76 جينه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس 19.81 جنيه للشراء و20.03 جنيه للبيع مقابل 19.91 جنيه للشراء و20.26 جنيه للبيع.

وتراجع سعر بيع الدينار الكويتي بينما استقر سعر الشراء، ليسجل أمس 53.13 جنيه للشراء و53.73 جنيه للبيع مقابل 53.13 جنيه للشراء و53.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع ليسجل أمس 4.31 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

واستقر سعر شراء الريال القطري ليسجل 4.27 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع أمس.