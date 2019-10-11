وزير البترول يتابع تنفيذ خطط إنتاج الزيت الخام خلال العام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

اجتمع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع رؤساء الشركات الأعلى إنتاجا للزيت الخام بقطاع البترول، لمتابعة تنفيذ خطط إنتاج الزيت الخام خلال العام المالي الحالي، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وشمل الاجتماع الذي ضم رؤساء شركات بتروبل وخالدة وقارون وبدرالدين وعجيبة وجابكو، تقييم الأداء الإنتاجي للشركات والوقوف على تطورات العمل والتعرف عن قرب على مايواجهها من تحديات، بحسب البيان.

وجاء الاجتماع خلال زيارة الوزير لحقل إنتاج بدر 3 بمنطقة الصحراء، وأكد على أهمية زيادة القدرات الإنتاجية الحالية من الزيت الخام وتنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتنعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري.

وقال الوزير إن خطة الوزارة تستهدف الوصول بمعدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات خلال العام المالى الحالي إلى حوالي 700 ألف برميل يوميا .

وشدد الملا خلال الاجتماع على ضرورة العمل بوتيرة سريعة لتنفيذ خطط رفع القدرات الإنتاجية من الزيت الخام وسرعة تنمية وربط الآبار الجديدة المكتشفة على الإنتاج.

وأوضح أن المرحلة الحالية تفرض تحديات كبيرة تتطلب سرعة الإنجاز والعمل بدون ابطاء لإضافة المزيد من الإنتاج الذى تحتاجه الدولة في استكمال مسيرتها التنموية لعدم وجود رفاهية الوقت في هذا المجال .

واستعرض الاجتماع، خطط شركات الإنتاج الست من جانب رؤساء الشركات وبرنامج العمل خلال الأشهر التسعة القادمة من العام المالي الجاري، لتحقيق أهداف الخطة والآليات التي تم اعتمادها للتنفيذ فضلا عن استعراض التحديات الرئيسية والحلول لمواجهتها .

ووجه الملا رؤساء الشركات خلال الاجتماع بالاهتمام بمتابعة معدلات الإنجاز وتنفيذ الخطط والمشروعات على الطبيعة والتواجد الميدانى في مواقع العمل بما يمكنهم من اتخاذ الإجراءات المثلى والقرارات السليمة في الوقت المناسب وتذليل كافة التحديات وحل المشكلات.

كما وجه الوزير، بالاستمرار في تحقيق التكامل بين الشركات في منظومة العمل داخل المناطق الإنتاجية بما يوفر حلولاً لسرعة ربط آبار الزيت الخام المكتشفة على الإنتاج باستغلال البنية الأساسية القائمة والتي تعد ميزة تنافسية قوية في تحفيز الشركات العالمية للاستثمار والعمل في مصر.

وأشار الوزير، إلى أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاستكشاف والإنتاج والتي تساعد على تحسين إنتاجية الزيت الخام .