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    22 أكتوبر..رئيس الرقابة المالية يشارك بملتقى "أدوات التمويل غير المصرفية"

    06:34 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    22 أكتوبر..رئيس الرقابة المالية يشارك بملتقى "أدوات التمويل غير المصرفية"

    محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

    كتب- مصطفى عيد:

    يشارك محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى أدوات التمويل غير المصرفية في 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة 200 مؤسسة تمويلية واقتصادية، بحسب بيان من الشركة المنظمة للمؤتمر اليوم الثلاثاء.

    ويبحث الملتقي الذي ينعقد تحت عنوان "التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار"، سبل دمج آليات التمويل غير المصرفية في عملية التنمية الشاملة للدولة التي تتبناها القيادة السياسية لإحداث تحولات هيكلية على مستوى الاقتصاد الوطني، تستهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة ورفع معايير القطاع المالي المصري.

    ويبحث المشاركون في فعاليات الملتقى، زيادة الاستثمار عن طريق زيادة دور أدوات التمويل غير المصرفية في المشروعات الاقتصادية المتنوعة، للإسهام بشكل فعَال في تطوير الاقتصاد القومي الذي يستهدف معدل نمو 6% في موازنة 2019-2020، ورفع المعدل إلى 7% بحلول عام 2021، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة.

    الرقابة المالية محمد عمران أدوات التمويل غير المصرفية الاستثمار
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