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    المركزي: 4.7 % تراجعا بتحويلات المصريين بالخارج في العام المالي الماضي

    01:26 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    المركزي: 4.7 % تراجعا بتحويلات المصريين بالخارج في العام المالي الماضي

    دولارات وتحويلات

    كتب- مصطفى عيد:

    أظهرت بيانات للبنك المركزي، تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي الماضي بنسبة 4.7% مقارنة بعام 2017-2018.

    وقال البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني عن ميزان المدفوعات مساء أمس، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 25.2 مليار دولار في عام 2018-2019 مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال العام قبل الماضي.

    وبحسب البيان، فإن صافي التحويلات الرسمية ارتفع خلال العام الماضي إلى 350.5 مليون دولار مقابل 206.2 مليون دولار خلال عام 2017-2018، بنسبة زيادة 70%.

    البنك المركزي تحويلات المصريين بالخارج العام المالي

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