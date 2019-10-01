"HSBC" يخفض الفائدة 1.25% على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت



كتبت- منال المصري:

قرر بنك "إتش إس بي سي HSBC" مصر، خفض الفائدة 1.25% على الشهادة الادخارية لأجل 3 سنوات ذات العائد الثابت، بحسب مسؤول خدمة العملاء.

وسجلت الفائدة على الشهادة 11.25% يصرف شهريا، مقابل 12.5% قبل الخفض، الذي جاء بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي بخفض الفائدة 1%.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة 1% وذلك للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال العام الجاري، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

ويتيح بنك "إتش إس بي سي" إمكانية استرداد الشهادة بشكل كامل أو جزئي بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء مع مراعاة الغرامات المطبقة المتعلقة بالشهادة.

كما يتيح البنك إمكانية الحصول على تمويل أو سحب على المكشوف بضمان الشهادة، وكذلك إصدار بطاقة إئتمانية بضمان الشهادة.