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    "HSBC" يخفض الفائدة 1.25% على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت

    12:56 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    "HSBC" يخفض الفائدة 1.25% على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت

    بنك إتش إس بي سي


    كتبت- منال المصري:

    قرر بنك "إتش إس بي سي HSBC" مصر، خفض الفائدة 1.25% على الشهادة الادخارية لأجل 3 سنوات ذات العائد الثابت، بحسب مسؤول خدمة العملاء.

    وسجلت الفائدة على الشهادة 11.25% يصرف شهريا، مقابل 12.5% قبل الخفض، الذي جاء بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي بخفض الفائدة 1%.

    وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة 1% وذلك للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال العام الجاري، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

    ويتيح بنك "إتش إس بي سي" إمكانية استرداد الشهادة بشكل كامل أو جزئي بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء مع مراعاة الغرامات المطبقة المتعلقة بالشهادة.

    كما يتيح البنك إمكانية الحصول على تمويل أو سحب على المكشوف بضمان الشهادة، وكذلك إصدار بطاقة إئتمانية بضمان الشهادة.

    HSBC أسعار الفائدة خفض الفائدة البنك المركزي

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