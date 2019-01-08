ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، ليتراوح بين 20 و23 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 35 و44 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و170 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.