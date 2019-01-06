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    الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

    04:59 م الأحد 06 يناير 2019
    الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

    دولار

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة بمصر، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في التعاملات الصباحية.

    وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

    وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الإسكندرية، وقناة السويس، وأبو ظبي الإسلامي، والتجاري الدولي، والبركة، والتعمير والإسكان عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

     

     

    صرف الدولار سعر الدولار تعاملات اليوم

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