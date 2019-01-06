البورصة تصدر قرارا منظما لتفعيل نشاط "صانع السوق"

القاهرة - مصراوي:

أصدر محمد فريد رئيس البورصة، القرار المنظم لعمل نشاط صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، لتعزيز السيولة والتداول، بحسب بيان من البورصة اليوم الأحد.

وقالت البورصة إن مقترح إدارة البورصة الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية ساهم في تفعيل قرار وزير الاستثمار رقم 293 لسنة 2007، بإضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وأضافت البورصة أن إدارتها وضعت معايير اختيار الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام صانع السوق واعتمدته الهيئة بناءً على القرار المشار إليه، فضلاً عن التزامات صانع السوق، ومنها الفرق السعري بين العروض والطلبات الذي يتم تحديده وفقاً لفئات السيولة ومعدلات نشاط الأسهم.

كما وضعت إدارة البورصة معايير وخطوات تسجيل صانع السوق على ورقة مالية أو أكثر، متضمنة المتطلبات الفنية وقواعد الخبرة والكفاءة المتطلبة لمباشرة النشاط وما تتطلبه قواعد العضوية، والمحددات التي يجوز من خلالها إعفاء صانع السوق مؤقتاً من الوفاء بكل أو بعض التزاماته، وفقا للبيان.

وذكرت البورصة أن ذلك يأتي في إطار حرص مجلس إدارة البورصة على استمرار بذل الجهود لتطوير السوق واستحداث آليات وأدوات مالية لزيادة عمق ورفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري.

ويتمثل دور "صانع السوق" في توفير الطلبات والعروض للورقة المالية التي يقوم بصناعة سوقها، وذلك من خلال توفير الكميات والأسعار بشكل مستمر في حالتي الشراء أو البيع.

وقال محمد فريد رئيس البورصة "من شأن نشاط صانع السوق أن يسهم في تنشيط حركة التداول، وخلق سيولة أكبر على الأوراق المالية المقيدة والتي يصنع سوقها إحدى الشركات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية".

وعملت البورصة على دراسة الممارسات الدولية في الأسواق المتقدمة والناشئة في مجال تنظيم مزاولة نشاط صانع السوق، فضلاً عن إجراء عدد من اللقاءات مع أطراف السوق الفاعلة والجمعيات المهنية لاستطلاع آرائهم ودراسة مقترحاتهم.

وترى إدارة البورصة أن نشاط صانع السوق جزء لا يتجزأ من عمليات سوق الأوراق المالية وخطوة أساسية لتنمية وتطوير السوق، كونه أداة مهمة لتعزيز سيولة الأوراق المالية المقيدة، وفقا لنص البيان.

وصناع السوق هم جهات مرخص لها للعمل باستمرار على تحديد سعر لسهم معين هو متخصص به أو أكثر بهدف تحقيق طلب وعرض (سيولة) دائمة ومستمرة على ذلك السهم أو تلك الأسهم، وصانع السوق لا يهدف إلي الربح وإنما يحققه من خلال القيام بهمته.

ويلتزم صانع السوق في كل يوم من أيام التداول بوضع أسعار معلنة لشراء وبيع ورقة مالية معينة - أو أكثر - وبحيث يفصل هامش صغير بين السعرين.