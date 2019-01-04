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    الدينار الكويتي يرتفع وحيدًا أمام الجنيه.. أسعار العملات خلال أسبوع

    04:58 م الجمعة 04 يناير 2019
    الدينار الكويتي يرتفع وحيدًا أمام الجنيه.. أسعار العملات خلال أسبوع

    الدينار الكويتي

    كتبت- شيماء حفظي:

    تراجع سعر اليورو والجنيه الإسترليني أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع الدينار الكويتي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

    وهبط سعر اليورو أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل الخميس الماضي 20.11 جنيه للشراء و20.36 جنيه للبيع، مقابل 20.18 جنيه للشراء و20.40 جنيه للبيع.

    وتراجع سعر الجنيه الإسترليني أمام العملة المحلية، ليسجل أمس، 22.12 جنيه للشراء و22.54 جنيه للبيع، مقابل 22.43 جنيه للشراء و22.65 جنيه للشراء.

    وارتفع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، ليسجل أمس 58.60 جنيه للشراء و58.97 جنيه للبيع، مقابل 58.50 جنيه للشراء و58.93 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الريال السعودي أما الجنيه خلال تعاملات الأسبوع، عند 4.76 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.84 جنيه للشراء و4.87 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار بداية الأسبوع.

    واستقر كذلك سعر الريال القطري أمام الجنيه، عند 4.62 جنيه للشراء و4.91 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات بداية الأسبوع.

     

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