تراجع المكرونة السويسي وزيادة الجمبري.. أسعار السمك خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما ارتفع سعر الجمبري والكابوريا، والسبيك والكالمياري.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات مقارنة بالجمعة الماضي، ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري نحو 25 جنيهًا ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا خلال تعاملات الأسبوع، بنحو 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، بحسب موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات الأسبوع، ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وظل سعر كيلو السمك البوري عند فس مستواه، ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيلة البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا.

