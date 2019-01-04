تراجع البطاطس والبرتقال.. أسعار الخضروات والفاكهة خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر عدد من الخضروات والفاكهة، في سوق العبور خلال الأسبوع الماضي.

وسجل سعر كيلو البطاطس، والكوسة، والبرتقال البلدي، والسكري، وأبو سرة، والرمان، تراجعًا في سعره اليوم الجمعة، مقارنة بسعره الجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

بينما ارتفع سعر الطماطم، والفاصوليا، اليوم مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

يرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه، بزيادة نحو 45 قرشًا.

البطاطس بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 30 قرشًا.

البصل بين 4 جنيهات و5.75 جنيه.

الكوسة بين 7 جينهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

البرتقال السكري بين 2.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

برتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.