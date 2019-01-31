تعيين عادل حامد رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للمصرية للاتصالات

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان اليوم الخميس، تعيين عادل حامد عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيا للشركة خلفا لأحمد البحيري.

وقالت الشركة في بيانها، إن الحكومة غيرت بعض ممثليها في مجلس إدارة الشركة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، وعقد المجلس الجديد اجتماعًا اليوم وقام بالموافقة على تعيين حامد عضوًا منتدبًا ورئيسيًا تنفيذيًا للشركة.

وأضافت أن القرار يأتي تماشيًا مع خطة الدولة لدفع المبادرة القومية للتحول الرقمي، والذي تلعب فيه المصرية للاتصالات دورًا استراتيجيًا، كما جاء اختيار عادل حامد، أحد أبناء الشركة، لتولي منصب الرئيس التنفيذي تأكيدًا للثقة الممنوحة في كوادر الشركة، وما تتطلبه المرحلة القادمة من الإلمام الكامل بجميع أمور الشركة وتفاصيلها التشغيلية.



كما شملت تغييرات ممثلي الحكومة في المجلس الجديد تعيين اللواء أ.ح. طارق محمد عبد الله الظاهر، خلفًا للواء أ.ح أشرف محمد فريد، وتعيين المهندس حسام عبد الله موسى الجمل خلفًا للمهندس عمرو عبد الرشيد منصور.

وقال ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة: "جاء اختيار مجلس الإدارة لعادل حامد عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة لخبرته الطويلة وسجله الذي يؤهله لتوجيه الشركة نحو التحول الرقمي".

وأضاف عثمان أن حامد له خلفية ودور ريادي في وحدة أعمال المشغلين وأعمال أنظمة الكوابل الدولية وشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشئون الدولي والمشغلين، ليكون المرشح المثالي للعمل على الاستفادة من أصول الشركة المصرية للاتصالات وتعظيم عائداتها في إطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، بحسب وصف البيان.

وقال عادل حامد: "اتطلع لتكريس كافة جهودي وطاقتي لدفع هذه الشركة الناجحة بالفعل لتحقيق أهدافها. نحن في وقت مهم في تطور قطاع الاتصالات، وسوف اعتمد على فريق مميز من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات لتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة وتحقيق مزيد من النمو اعتمادًا على نقاط قوتنا وترابطنا".

وتولى عادل حامد منصب الرئيس التنفيذي لشئون الدولي والمشغلين في أغسطس 2017، حيث تضمن نطاق عمله التسويق التجاري وتطوير استراتيجيات وتنفيذ أعمال الشركة المصرية للاتصالات في مجال وحدات أعمال خدمات الجملة للمشغلين المحليين والدوليين.

وفي عام 2018 ساهم حامد في عقد العديد من الاتفاقيات مع مشغلي الاتصالات المحليين والدوليين لتحقيق نمو في إيرادات الشركة وتأمينها على المدى الطويل، فضلا عن عقده اتفاقيات لتمكين وزيادة ربحية خدمات المحمول، كما لعب دورا رئيسيا في تسوية النزاعات وديا مع مشغلي الاتصالات المحليين في عامي 2017 و 2018، وفقا للبيان.

والتحق حامد بالشركة المصرية للاتصالات في عام 1999، حيث عمل مهندسا لتشغيل وصيانة السنترالات والشبكات، وتدرج في العديد من المناصب وصولا لمنصب مدير عام المتابعة والدعم الفني بنيابة الدولي والمشغلين عام 2008.



وتولى حامد منصب رئيس قطاع تشغيل وصيانة الدولي عام 2013، وانتقل بعدها للعمل كرئيس لقطاع المشغلين في عام 2014، ثم رئيسا لوحدة أعمال المشغلين في عام 2015، ورئيسا لقطاعات شئون المشغلين في أبريل 2017، ثم نائبًا للرئيس التنفيذي لشئون الدولي والمشغلين في سبتمبر 2017.