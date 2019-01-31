ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، والرمان بين 25 قرشًا و2.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، بسوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وفي المقابل تراجعت أسعار البطاطس والبصل والكوسة بين 25 قرشًا وجنيهين، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و6.25 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

البطاطس بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 25 قرشًا.

البصل بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 25 قرشًا.

الكوسة بين 6 جنيهات و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات، بزيادة 2.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيه.

البرتقال أبوسرة بين جنيهين و5 جنيهات.

اليوسفي بين جنيهين و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

الرمان بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات