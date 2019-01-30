"هونر" للهواتف الذكية تخطط لإنشاء 6 مراكز في مصر لخدمة عملائها

كتب- محمد علاء الدين:

قال كريس سان، رئيس شركه هونر الصينية للهواتف المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن شركته تخطط لإنشاء 6 مراكز لتقديم خدمات ما بعد البيع، في مصر، بالإضافة إلى 3 متاجر ستورز، خلال العام الجاري.

جاء ذلك على هامش المائدة المستديرة التي عقدتها الشركة اليوم الثلاثاء لإطلاق هاتفها الجديد view 20- الذي يعتبر أول هاتف ذكي مزود بكاميرا خلفيه 48 ميجابيكسل .

وقال كريس سان، إن هونر متعاقدة حاليا مع شركة راية للتجارة والتوزيع على صيانة هواتفها من خلال 30 مركزا، وإنها بدأت مطلع العام الحالي السماح باستبدال هواتفها.

وأضاف أن هونر تسعى للتركيز على جذب المستخدمين الشباب.

وأوضح أن شركته تستهدف الوصول إلى المركز الرابع في مبيعات الهواتف الذكية في مصر، خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد أن استحوذت على حصه سوقية 4% بنهاية ديسمبر الماضي.

وقدر حجم مبيعات أجهزة هواتف هونر وهواوي المالكة للشركة عالميا خلال العام الماضي بنحو 206 ملايين هاتف ذكي، مما جعل هواوي تحتل المركز الثاني في مبيعات أجهزة الهواتف الذكية، والمركز الرابع في مبيعات الهواتف الذكية بأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال كريس سان إن مصر من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط، بالنسبة للشركة، بسبب تعداد السكان الكبير واطلاع المستهلك المصري على التقنيات الحديثة.

وأضاف أن السوق المصري يشهد منافسة قوية بين مصنعي الهواتف الذكية وأنه من المتوقع أن يتجه العميل للعلامات التجاريه الأكثر ابتكارا.

وقال إن الشركة الأم أنفقت نحو 13.8 مليار دولار خلال عام 2017 على البحث والتطوير، مشيرا إلى أن هونر تسجل نموا في مبيعاتها بمصر بنسبة 150%.