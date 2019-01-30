ارتباك بالبنوك بعد توقف المركزي عن دعم مبادرة التمويل العقاري

كتبت-منال المصري:

سادت حالة من التخبط والارتباك بالبنوك، بعد توقف البنك المركزي عن دعم مبادرة التمويل العقاري لفئتي متوسطي وفوق متوسطي الدخل والإبقاء على دعم الفائدة لمحدودي الدخل.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي اليوم الأربعاء، لمصراوي، إن وزارة المالية هي التي ستتولى دعم فائدة مبادرة التمويل العقاري بدلًا من المركزي على جميع الشرائح محدودي ومتوسطي وفرق متوسطي الدخل دون تغيير في نسب الفائدة.

وتلقت البنوك اليوم خطابًا مكتوبًا من البنك المركزي باقتصار المبادرة على محدودي الدخل فقط وإيقافها على متوسطي وفوق متوسطي الدخل وذلك بناء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي.

وقررت بعض البنوك إلغاء أي طلبات تحت الدراسة لشريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل وذلك بعد قرار البنك المركزي، فيما قررت بنوك أخرى إرجاء أي قرارات حتى التواصل مع البنك المركزي وإيضاح تفاصيل الخطاب وموقف بعض العملاء في مشروع دار مصر وسكن مصر.

وقال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن البنك سيتوقف عن ضخ تمويلات جديدة لشريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل بالمبادرة وسيتم تمويلها بالفائدة العادية بناء على خطاب البنك المركزي باقتصار المبادرة على محدودي الدخل.

وبحسب ما ذكره كريم سوس لمصراوي فإن العملاء من متوسطي وفوق متوسطي الدخل الذين حصلوا على تمويلات قبل انتهاء المبادرة سيظلون كما هم دون تغيير ولكن أية تمويلات جديدة بعد القرار الجديد ستتم بالفائدة العادية.

وضخ البنك الأهلي تمويلات بقيمة 6 مليارات جنيه لشريحة محدودي ومتوسطي الدخل منذ إطلاق المبادرة في 2015 وحتي منتصف يناير الجاري، بحسب سوس.

وأضاف أن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ 60 ألف مستفيد حتى الآن أغلبهم من شريحة محدودي الدخل.

وقال مصدر مسؤول بنك الشركة المصرفية العربية، إن البنك قرر من اليوم إلغاء أي طلبات تحت الدراسة لتمويل شريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل بالمبادرة وذلك بعد صدور قرار البنك المركزي.

وأضاف أن المالية ستمول دعم الفائدة الخاصة بمبادرة التمويل العقاري لشريحة محدودي الدخل بدلًا من المركزي ولكن لم يتم الاتفاق على الآلية المتبعة.

ووفقًا لمصدر مسؤول ببنك فيصل الإسلامي، فإن البنك قرر من اليوم إيقاف أي طلبات أو تمويلات جديدة لشريحة محدودي ومتوسطي الدخل بالفائدة المدعمة.

وأشار المصدر لمصراوي إلى أن البنك سيواصل تمويل شريحة محدودي الدخل طبقا لتعليمات المركزي بنفس الفائدة المدعمة التي تتراوح بين5 إلى 7% متناقصة.

ووفقًا لمصدر مسؤول في بنك التعمير والإسكان، فإن البنك سيتواصل مع المركزي لإيضاح التعليمات الجديدة الخاصة بالعملاء الجدد في مشروع دار مصر وسكن مصر.

وضخ التعمير والاسكان تمويلات تتراوح بين 4.5 مليار إلى 5 مليارات جنيه بمبادرة التمويل العقاري بعدد 50 ألف مستفيد وتستحوذ الشريحة محدودي الدخل على النسبة الأكبر بالتمويل بحسب المصدر.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.

وكانت لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، قالت في تصريحات خاصة لمصراوي، قبل نحو أسبوعين، إن مبادرة التمويل العقاري استفاد منها حوالي 200 ألف أسرة بقيمة تمويلات 20 مليار جنيه.

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة المالية سيقومان بدعم الفائدة على التمويلات ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، في الفترة المقبلة، وذلك بعد أن كان المركزي يدعمها في السنوات السابقة.

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