شركة فاليو للتقسيط تبدأ تمويل تشطيب الوحدات السكنية الفاخرة

القاهرة- وكالات:

أطلقت شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط وحلول التكنولوجيا المالية، برنامجًا جديدًا لتمويل العملاء الراغبين في تجديد وحداتهم العقارية الفاخرة في مصر بالتعاون مع شركة Line.

وبحسب بيان صحفي لشركة فاليو اليوم الأربعاء يستهدف البرنامج بشكل أساسي شريحة مالكي العقارات الفاخرة، وبصفة خاصة المنازل المخصصة لقضاء العطلات، للراغبين في تجديد منازلهم عبر توفير السيولة النقدية اللازمة بقيمة تصل إلى 2.4 مليون جنيه لكل عميل، بفترات سداد تصل إلى 48 شهراً.

ويمثل هذا البرنامج الجديد الخطوة الثانية لشركة فاليو بعد إطلاقها لبرنامج تمويل وحدات توليد الطاقة الشمسية الذي تم إطلاقه في 2018، بحسب البيان.

وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو إن هذا البرنامج يعكس استراتيجية الشركة في تنويع أنشطتها التمويلية للوصول إلى الريادة في مجال خدمات البيع التقسيط، سعياً من الشركة لمواكبة الزيادة المستمرة في قاعدة العملاء والاستجابة لرغباتهم ومتطلباتهم دائمة النمو.

ويمثل البرنامج الجديد نقطة تحول من تقديم برامج التمويل البسيطة قصيرة الأجل التي تركز على السلع الاستهلاكية، إلى توفير برامج تمويل طويلة الأجل، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن شركة Line، التي أطلقت العام الماضي، تقديم حلول التجهيز والتشطيب، تم الاتفاق بين الشركتين على بروتوكول تمويلي لتقديم تسهيلات في الدفع لعملاء الشركة على فترات سداد المرنة.

ومن ناحية أخرى، دخلت شركة فاليو في مفاوضات لتمويل عمليات تجديد 30 وحدة إضافية في خليج ألماظة بمحافظة مرسى مطروح، بالإضافة إلى إجراء مباحثات مع شركة سوديك لتوفير تمويل لوحدات مشروع (سيزار) الواقع في الساحل الشمالي.

وأضاف حسونة في البيان أن فاليو تعمل على تقليص الفجوة بين طموحات المستهلكين وقوتهم الشرائية في السوق المصري، سعياً منها إلى تمكين العملاء من المحافظة على مستوى معيشتهم والاستمتاع بنمط حياة مناسب وسط الضغوطات الاقتصادية.

وتعد شركة فاليو التابعة للمجموعة المالية هيرميس أول تطبيق لخدمات البيع بالتقسيط على الهواتف المحمولة الذي يتيح أسرع موافقة مبدئية في مصر.