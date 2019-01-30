غدًا.. وزارة التجارة تفتتح معرض "إجازة نصف العام" بأرض المعارض

كتبت- دينا خالد:

تنظم هيئة المعارض والمؤتمرات، الدورة الأولى لمعرض "إجازة نصف العام"، والذي تنطلق فعالياته غدًا الخميس، ويستمر حتى 9 فبراير، بأرض المعارض بمدينة نصر، بحسب بيان من وزارة التجارة اليوم الأربعاء.

ويقام المعرض على مساحة إجمالية تبلغ 15 ألف متر مربع، وبمشاركة منتجات 12 محافظة.

وقال البيان إن المعرض يشهد مشاركة كبرى الشركات المتخصصة في العديد من القطاعات مثل "المنسوجات والمفروشات وصناعات يدوية وحرفية والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة وأجهزة كهربائية وصناعات كيماوية".

وقال سامي يونس، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن الهيئة حريصة على توفير كافة وسائل الراحة للأسرة المصرية الزائرة، حيث تم توفير كافة الوسائل الخدمية اللازمة من منطقة مخصصة لبيع المأكولات والمشروبات، ومنطقة ترفيهية ومنطقة ألعاب للأطفال، كما تم إقامة مسرح لتقديم العروض الفنية.

ويشارك بالمعرض العديد من محافظات مصر وتشمل البحيرة والمنوفية والقاهرة والجيزة وأسوان والوادي الجديد وسوهاج والمنيا والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء وقنا.

ويقام المعرض بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية والغرف التجارية بالمحافظات وجمعيات المستثمرين إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية.