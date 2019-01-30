الجمبري يصل إلى 320 جنيهًا.. أسعار السمك في سوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري، جنيها واحدا، ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بين 21 جنيهًا و23.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 6 جنيهات، ليتراوح بين 53 و65 جنيهًا، بينما ارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 260 و320 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيهًا، وكيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و70 جنيهًا، وفقا لبيانات الوقع الرسمي لسوق العبور.