مدحت نافع: سيكون لدينا خطة واضحة لتطوير الحديد والصلب قريبًا

كتبت- شيماء حفظي:

قال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لمصراوي، إنه تسلم تقريرًا من شركة الحديد والصلب يتضمن تقييمًا لأدائها بعد تشغيل أفرانها بكامل طاقتها لعدة أشهر.

وكشف التقرير عن تراجع مستوى المعدات والآلآت في بعض قطاعات الشركة، وانتظام العمل في قطاعات أخرى، بحسب ما قاله نافع.

وأضاف أن الشركة القابضة أصبحت الآن على دراية بمكمن المشكلات في المصنع، مضيفًا "أصبح لدينا رؤية لأبرز النقاط التي ستبدأ منها عملية التطوير".

وقال نافع، لمصراوي، إن الشركة القابضة لديها عدد من المسارات لتطوير الحديد والصلب،" كما لدينا أفكارًا مختلفة لتعظيم الاستفادة من أصولها وخلال وقت قصير جدًا سيكون لدينا معلومات وخطة تطوير واضحة ومبنية على نتائج هذا التقرير".

وتنتظر الشركة، نتائج دراسة أخرى من شركة "تاتا ستيل"، الشهر المقبل، حول أداء الشركة الحالي ومتطلبات تطويرها.

وكانت شركة تاتا ستيل وضعت تصورًا لتطوير الشركة في 2014، لكن الوزارة طالبتها بإعادة إجراء الدراسة في ظل المتغيرات التي مرت بها الشركة وزيادة خسائرها.

وأضاف رئيس القابضة، أن هذه الخطة، من الوارد أن تتضمن وقف بعض الأنشطة في الشركة، أو إضافة نشاط جديد.

وكانت الشركة بدأت في سبتمبر الماضي، تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري العالمي بضرورة تشغيل أفران الشركة تجريبيًا بكامل الطاقة الإنتاجية لمدة أربعة أشهر حتى يتسنى إجراء تقييم فني دقيق للأفران وتحديد احتياجات التطوير.

وتعاني شركة الحديد والصلب من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وتسعى شركة الحديد والصلب، لتطوير معداتها بالإضافة لمشروع تحسين جودة خام الحديد وزيادة تركيز المعدن به من خلال الدراسات الفنية للمناجم التي تستخرج منها المادة الخام.

وأوضح رئيس القابضة، أنه بعد وضع خطة تطوير الشركة، سيتم تحديد مصادر تمويله "لابد من تحديد شكل التطوير وبعد ذلك يتم اختيار الطريقة الأنسب لتمويله".