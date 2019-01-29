بعد تراجع كبير أمس.. أسعار الذهب بمصر تعاود الصعود في تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلي جنيهًا واحدًا في الجرام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواها أمس الاثنين، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وقال نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 641 جنيهًا مقابل 640 جنيهًا أمس.

وكان سعر الذهب انخفض إلى 838 جنيهًا مع نهاية تعاملات أمس الاثنين مقابل 640 جنيهًا في وقت سابق من يوم أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 549 جنيهًا، والجرام عيار 24 إلى نحو 733 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهب إلى 5128 جنيهًا.

وعالمياً، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر اليوم الثلاثاء في الوقت الذي يعزف فيه المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر جراء مخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد أن اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بالاحتيال، وفقًا لوكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية لأعلى مستوياته منذ 14 يونيو 2018 عند 1304.53 دولار في التعاملات المبكرة، وتماسك عند 1304 دولارات للأوقية بحلول 0555 بتوقيت جرينتش،كما استقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1302.70 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب بمصر تراجعت أمس 8 جنيهات للجرام تأثرا بالانخفاض الملحوظ لأسعار الدولار أمام الجنيه خلال اليومين الماضيين.