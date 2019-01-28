"وثيقة الزواج والبطاقة".. أوراق الحكومة يمكن استخراجها من البريد

كتب- محمد علاء الدين:

بدأت الهيئة القومية للبريد إتاحة العديد من الخدمات الحكومية في مكاتبها المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وتعمل الهيئة على تطوير مكاتبها بالتوازي مع إتاحة خدمات حكومية جديدة.

وتعد خدمات الأحوال المدنية من أبرز الخدمات الحكومية التي تتيحها الهيئة عبر مكاتبها والتي تتمثل في استخراج إصدارات حكومية مختلفة مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد والوفاة ووثيقة الزواج والطلاق.

وفي هذا التقرير ينشر مصراوي خدمات الأحوال المدنية عبر البريد والتي يمكن استخراجها عبر مكاتب البريد:

إصدارات الأحوال المدنية المتاحة:

1- بطاقة الرقم القومي: يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بدل تالف أو بدل فاقد للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب المهن النقابية والطلاب

2- وثيقة الزواج والطلاق: يمكن استخراج وثيقة الزواج أو الطلاق من خلال مكاتب البريد بشرط توافر البيانات التالية "الرقم القومي للمستفيد - اسم الزوج - اسم الزوجة - اسم الأم للمستفيد".

3- شهادة الميلاد أو الوفاة أو القيد العائلي: يمكن استخراج الإصدار الثاني وليس أول مرة من مكاتب البريد بشرط توافر البيانات التالية "الرقم القومي للمستفيد - اسم أم المستفيد".

مميزات الخدمة من البريد:

1- إمكانية الحصول على الخدمة في نطاق واسع من المكاتب البريدية للتيسير على المواطنين.

2- تسجيل بيانات العميل آلياً متضمناً الرقم القومي للعميل على قواعد بيانات البريد المصري.

3- تحصيل رسوم الخدمة آلياً واستخراج إيصال متضمناً بيانات العميل والمعاملة.

4- إصدار رقم باركود ببيانات العميل والمعاملة لتمكين العميل من تتبع حالة الطلب على

الموقع الإلكتروني للبريد المصري.

5- إمكانية استلام الإصدارات بمكاتب البريد، حيث يتم ارسال للعميل رسالة نصية SMS لطلب التوجه لمكتب البريد

لاستلام الإصدار أو من خلال محل الإقامة بخدمة البريد السريع.

6- التعرف على حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض من خلال رسائل نصية SMS.

7-استرداد رسوم الخدمة في حالة رفض الأحوال المدنية لطلب العميل.