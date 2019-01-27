زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر والجرام يرتفع 8 جنيهات خلال يومين

كتبت-شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقال نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 648 جنيهًا مقابل 646 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل اليوم 554 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 738 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5168 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب المحلية قفزت أمس 6 جنيهات في الجرام الواحد، وبهذا يرتفع الجرام نحو 8 جنيهات في يومين.

واليوم هو عطلة رسمية في البورصة العالمية للذهب، لكنه سعر الذهب أغلق قبل العطلة على ارتفاع أكثر من 1% ليتجاوز ذروة سبعة أشهر يوم الجمعة الماضية ويخترق لفترة وجيزة 1300 دولار مع هبوط الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

