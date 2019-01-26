الذهب يرتفع عالميًا لأعلى سعر في 7 أشهر مع تراجع الدولار

القاهرة- وكالات:

قفز الذهب أكثر من 1% ليتجاوز ذروة سبعة أشهر أمس الجمعة ويخترق لفترة وجيزة 1300 دولار مع هبوط الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع القادم حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وقالت وكالة رويترز إنه في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.3% إلى 1297.26 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس في وقت سابق ذروة 1300.30 دولار ليسجل أعلى مستوياته منذ 15 يونيو. وكان المعدن بصدد أفضل أداء أسبوعي له في أربعة أسابيع.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.4% ليتحدد سعر التسوية عند 1298.10 دولار للأوقية، وفقًا للوكالة.

وقال فؤاد رزاق زاده المحلل في فوركس.كوم "العامل الرئيسي الداعم للذهب هو تراجع الدولار، وسط توقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي مجددا في دورة رفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم".

وزاد البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 1360.50 دولار للأوقية لكنه ظل بصدد أول انخفاض أسبوعي له في خمسة أسابيع بخسائر واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع. كان المعدن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي بفعل انخفاض المخزونات وتنامي الطلب.

وارتفعت الفضة 2.3% إلى 15.66 دولار للأوقية في حين تقدم البلاتين 1.5% مسجلا 813 دولارا ومتجها صوب أول صعود أسبوعي في ثلاثة أسابيع.