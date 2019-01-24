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    اليوم.. إجازة رسمية في البنوك والبورصة بمناسبة عيدي الشرطة وثورة يناير

    10:32 ص الخميس 24 يناير 2019
    اليوم.. إجازة رسمية في البنوك والبورصة بمناسبة عيدي الشرطة وثورة يناير

    البنك المركزي المصري

    القاهرة- مصراوي:

    تشهد البورصة المصرية، والبنوك العاملة في مصر، إجازة رسمية، اليوم الخميس، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير.

    وقال البنك المركزي في بيان سابق:" بمناسبة عيد الشرطة (عيد ثورة ٢٥ يناير)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ٢٤ يناير ٢٠١٩ بدلا من يوم الجمعة، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٢٧ يناير ٢٠١٩".

    وكانت البورصة المصرية، أعلنت أيضا، تعطيل العمل بها اليوم الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 27 يناير الجاري.

    وأصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يوم الخميس الماضي، باعتبار اليوم الخميس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم الجمعة الموافق 25 من يناير عام 2019، بمناسبة عيدي ثورة 25 يناير والشرطة.

     

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