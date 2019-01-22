"أسطول" للنقل والتوريد تستهدف زيادة خدماتها خلال 2019 بنسبة 20%

كتب- محمد علاء الدين:

قال تامر بدراوي رئيس شركة أسطول العاملة بمجال خدمات النقل والتوريد، إن شركته لديها خطة استراتيجية لزيادة خدماتها خلال عام 2019 بنسبة تتراوح بين 10 و20% وفقا لاحتياجات السوق، بحسب بيان من الشركة اليوم الثلاثاء.

وأضاف بدراوي أن الشركة تولي أهمية خاصة بعمليات النقل الداخلي داخل المصانع من خلال توفير خدمات نقل البضائع داخل المصانع الكبيرة، وتسعى في الوقت الحالي لتوسيع دائرة خدماتها من خلال قطاع البترول.

وذكر أن الشركة تمتلك قطعتي أرض بالسويس إحداهما مقامة على مساحة 200 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمحور القناة مقام عليها مخزن ضخم على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتضم منطقة للتخزين والتصنيع وجاري العمل بها، بالإضافة إلى قطعة أرض أخرى على مساحة 100 ألف متر مربع لتخزين الفحم.

وتابع بدراوي أن أسطول السيارات التابع للشركة تم تجهيزه وفقًا لأحدث التقنيات لتضمن توصيل المنتجات في أسرع وقت ممكن، مع إمكانية تتبع الحافلات حتى وصولها من خلال منظومة النقل الذكي التابعة للشركة، بحسب وصفه.

وشركة أسطول هي إحدى شركات راية القابضة، والمتخصصة في تقديم خدمات التوريد مع التركيز بشكل خاص على خدمات النقل بالشاحنات والخدمات اللوجستية والتخزين وتفريغ أوعية الشحن.

وتأسست الشركة في نهاية عام 2010 برأسمال 40 مليون جنيه، ويتراوح حجم أرباحها السنوي 600 مليون جنيه، ويعمل فيها أكثر من 600 موظف، وفقا لبدراوي.

وأشار بدراوي إلى أن الشركة تمتلك 250 سيارة نقل ثقيل، وتعمل في عدة مجالات أبرزها صناعة الأسمنت والزجاج والقمح وتوزيع المعلبات الغذائية.