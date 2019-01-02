التجارة تعيد تشكيل المجالس التصديرية وتخفض عددها إلى 12 مجلسا

كتبت- دينا خالد:

أصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل المجالس التصديرية، وتخفيض عدد المجالس من 16 إلى 12 مجلسا، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.

ونص القرار على دمج الـ 3 مجالس الخاصة بالصناعات النسجية في مجلس واحد، كما تم دمج المجلس التصديرى للصناعات المعدنية مع المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، بالإضافة إلى دمج المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، مع المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية.

كما تضمن القرار تفعيل المجلس التصديري للاستثمار العقاري، بحسب ما أشار إليه البيان.

وقال وزير الصناعة، خلال لقاء موسع عقده صباح اليوم مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية، أن مدة عمل المجالس التصديرية - بعد إعادة تشكيلها - عام واحد، مشيرا إلى أنه تم وضع عدد من المعايير المحددة لعضوية المجلس التصديرى بهدف الوصول إلى الحد الأمثل الذي يسهم في تفعيل دور كل مجلس.

وأضاف أن المعايير تضمنت أن يكون تشكيل المجلس الذي تتعدى صادراته نسبة 15% من إجمالي الصادرات المصرية 7 أعضاء، والمجلس الذي تقل صادراته عن 15% من إجمالي الصادرات 5 أعضاء.

بينما تم تحديد عضوية المجالس التي شهدت عمليات دمج مثل المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، والمجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية بـ9 أعضاء لكل مجلس، وفقا للوزير.

وجاء تشكيل المجالس على النحو التالي:

1 - المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة عمرو أبو فريخة "شركة طنطا موتورز"، وعضوية كل من خليل إبراهيم "شركة فريش"، وعماد السويدي "شركة السويدي إلكتروميتر"، وأحمد فكري عبد الوهاب "شركة إجا"، ومحمد ناصف "شركة ليوني"، وشريف الصياد "شركة تريدكو الصياد"، ومحمد العايدي "شركة طيبة الألومنيوم للمعادن".

2 - المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم رئيس شركة مكارم تكس، وعضوية كل من مصطفى شريف الجبلي نائب رئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، وطارق زغلول العضو المنتدب لشركة الشرقيون للبتروكيماويات.

وشمل التشكيل عضوية جون وديع بشاي رئيس شركة الشرق للتجارة والصناعة، وماجد شفيق رئيس شركة لايف كيمكال جروب للاستيراد والتصدير، ونجلاء زين العابدين العضو المنتدب لشركة الزين كيميكالز للمواد الخام والبويات، وهاني قسيس رئيس شركة منترا للورق.

3 - المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية برئاسة نديم إدوارد إلياس "شركة صحارا للطباعة"، وعضوية كل من أحمد جابر محمد "شركة يوميباك"، وسمير البيلي أبو صالح عياد "شركة الصفا للطباعة والتغليف"، ومحمد إبراهيم صالح "شركة الإيماك لتحويل الورق"، وشريف إبراهيم المعلم "الشروق الحديثة للطباعة والتغليف".

4 - المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية برئاسة محمود محمد سرج "مدبغة سرج"، وعضوية كل من حسن عبد الرحمن الجباس "مدبغة الرواد"، ومحمد حربي محمد "مدبغة حربي"، ومحب منير مرقص "إم إم للتجارة والتصنيع"، وجمال إبراهيم السمالوطي "المصرية الألمانية للاستثمار الصناعي".

5 - المجلس التصديري للصناعات اليدوية برئاسة هشام عماد عبد العزيز الجزار "شركة يدوي لتصدير المنتجات اليدوية"، وعضوية كل من ماري ألفيرا الجندي "شركة تراث"، ومسعد عمران "شركة مسعد عمران للسجاد اليدوي"، وعز الدين مختار "شركة جوزي بوتيك"، وهالة عاشور "شركة هاند ميد".

6 - المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة هاني برزي "شركة إيديتا للصناعات الغذائية"، وعضوية كل من محمود بازان "شركة هيرو للصناعات الغذائية"، وأشرف الجزايرلي "شركة يونيليفر مشرق"، ومحمد دماطي "الشركة المصرية للصناعات الغذائية - دومتي"، وأشرف السيد "كايرو أجرو بروسيسنج"، ومحمد القرش "أورينت جروب"، ويمنى الشريدي "شركة سبيشال فودز".

7 - المجلس التصديري للأثاث برئاسة إيهاب درياس "شركة لاروش المصريد للصناعات"، وعضوية كل من شريف عبد الهادي "مالتي إم جروب"، وعبده شولح "شركة شولح للأثاث"، ووليد عبد الحليم "شركة أبلاينس"، وإسلام خليل "شركة إيجيبت فورمنج".

8 - المجلس التصديري للصناعات الطبية برئاسة ماجد جورج، وعضوية كل من محي حافظ "دلتا فارما"، ومحمد رشدي "آمون فارما"، وآسر سلامة "شركة إيزي"، وهشام الفتا "شركة أميكو".

9 - المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة عبد الحميد بدوي الدمرداش "شركة المغربي"، وعضوية كل من محمد أشرف خليل "شركة سوناك"، ومحمد أحمد حسني "شركة أراتكو"، وفؤاد طارق أبو بكر "شركة فريدال"، وهشام سمير النجار "شركة دلتكس"، وعمرو محمد البلتاجي "شركة بلكو"، وحسين حسن مرعي "المزارعين المصريين للتنمية الزراعية".

10 - المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء برئاسة وليد جمال الدين "الشركة الحديثة للمواد العازلة "، وعضوية كل من محمد خطاب "شركة سفنكس للزجاج"، وسمير نعمان "شركة حديد عز"، وأحمد حافظ "شركة إيديال ستاندارد"، وفاروق مصطفى "شركة مصر بني سويف للأسمنت.

كما يتضمن التشكيل عضوية رؤوف عبد الله "شركة مارمونيل للرخام"، وعمرو قنديل "شركة كاما لتشغيل المعادن"، وممدوح محمد محمود "شركة مصر للتنمية الهندسية"، وحسن علام "شركة حسن علام القابضة".

11 - المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية برئاسة طلبة رجب طلبة "مجدى طلبة" رئيس شركة تي آند سي للملابس، وعضوية كل من محمد الصياد "شركة الصياد للتريكو"، وحسام جبر "شركة لوتس"، وإيهاب زاهر"شركة سويت جيرل للملابس".

وشمل التشكيل أيضا سعيد أحمد "شركة مصر لنن"، ومصطفى مصطفى الشيخ "شركة الشيخ للوبريات"، ومحمود أمين "شركة النساجون الشرقيون"، ومحمد السيد يوسف "الشركة الدولية للغزل"، ومحمد كامل شرباتي "شركة الرباعية للمنسوجات".

12 - المجلس التصديري للاستثمار العقاري برئاسة هشام علي شكري "شركة رؤية للاستثمار العقاري"، وعضوية كل من فتح الله فوزي "شركة مينا للاستثمار العقاري"، وأحمد شلبي "شركة تطوير للاستثمار العقاري"، وعمرو القاضي "شركة سيتي إيدج للاستثمار العقاري"، ووليد مختار "شركة إيوان للاستثمار العقاري".

وقال الوزير إن القرار جاء متماشياً مع أهداف خطة الوزارة لتعزيز الصادرات المصرية، والسعي لتحقيق طفرة في معدلات التصدير لمختلف القطاعات، وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية تؤهلها للنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الأفريقى والذي يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية.

وأضاف أن إعادة تشكيل المجالس التصديرية تمت وفقاً لرؤية واضحة ترتكز على تفعيل دور المجالس في إطار شراكة فعالة مع الوزارة لوضع سياسات تصديرية طموحة للقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى توحيد جهود كافة الجهات المعنية بالتصدير سواء الحكومية أو القطاع الخاص لضمان التنسيق الفعال والمساهمة في تنفيذ استراتيجية تنمية الصادرات.