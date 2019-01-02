المعهد المصرفي يطلق مبادرة خدمة العملاء من ذوي القدرات الخاصة

كتبت- منال المصري :

أطلق المعهد المصرفي المصري مبادرة - تعد الأولى من نوعها في مجال القطاع المصرفي - لتقديم برنامج تدريبي بعنوان "خدمة العملاء من ذوي القدرات الخاصة".

وقال المعهد المصرفي في بيان اليوم الأربعاء، إن المبادرة تهدف إلى جذب وتشجيع ذوي القدرات الخاصة للتعامل مع القطاع المصرفي من خلال تدريب العديد من موظفي خدمة العملاء بفروع عدد من البنوك على كيفية التعامل معهم.

وتهدف المباردة إلى دعم وإتاحة المزيد من الفرص لذوي القدرات الخاصة، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من الكيان المجتمعي، حيث تعمل الدولة على دمجهم وتمكينهم اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.

وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إن المبادرة تأتي لدعم وتشجيع ذوي القدرات الخاصة للتعامل مع القطاع المصرفي.

وأوضح في البيان، أن المبادرة تشمل عدة موضوعات هامة تهدف جميعها لتطبيق فكرة الإتاحة التكنولوجية لخدمات التواصل مع العملاء من ذوي القدرات الخاصة.

وشارك في هذه المبادرة عدد كبير من البنوك، بينها بنك المصرف المتحد حيث تم تنفيذ خمس دورات تدريبية من هذا البرنامج، ودورتين لبنك بلوم مصر، بالإضافة إلى كل من البنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية، كما نفذ المعهد برنامج تدريبي لتعلم لغة الإشارة لموظفي بنك إتش إس بي سي HSBC.