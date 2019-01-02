عجز الموازنة يتراجع إلى 3.1% في أول 5 أشهر من العام المالي الجاري

كتب- مصطفى عيد:

تراجع العجز الكلي للموازنة العامة إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري، مقابل 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبحسب التقرير الشهري لوزارة لشهر ديسمبر الماضي، والذي نشرته وزارة المالية اليوم، حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا نسبته 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضيين مقابل، عجزًا أوليًا نسبته 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة العام المالي الماضي.

وتتوقع وزارة المالية تحقيق فائض أولي نسبته 2% خلال العام المالي الجاري.

والفائض الأولى هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات، بعد استبعاد بند فوائد الديون.

وارتفعت إيرادات الموازنة العامة خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 27% لتصل إلى نحو 321 مليار جنيه.

واستحوذت الإيرادات الضريبية على النصيب الأكبر من إجمالي الإيرادات لتسجل 250.9 مليار جنيه، وتسجل ارتفاعًا نسبته 23% مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.

وارتفعت مصروفات الدولة بنسبة 17% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري لتصل إلى 484.2 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.

واستحوذت الفوائد المسددة عن القروض على النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضيين، لتسجل 178.2 مليار جنيه بارتفاع نسبته 18% عن نفس الفترة العام الماضي.

وسجل بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، تراجعًا خلال أول 5 أشهر من العام بنسبة 5% ليسجل 92.6 مليار جنيه مقابل 97.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام المالي الماضي.

وارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبه 19.1% لتسجل 110.9 مليار جنيه مقابل 93.1 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام المالي الماضي.