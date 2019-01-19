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أسعار الدواجن ترتفع.. والكيلو يصل إلى 26 جنيها بالأسواق

12:58 م السبت 19 يناير 2019
أسعار الدواجن ترتفع.. والكيلو يصل إلى 26 جنيها بالأسواق

أسعار الدواجن

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الدواجن بنحو جنيه للكيلو الواحد في المزرعة، اليوم السبت، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وارتفع سعر كيلو الدواجن بالمزرعة اليوم إلى 21 جنيهًا مقابل 20 جنيهًا، ليسجل بين 25 و26 جنيهًا بالأسواق مقابل 24 جنيهًا، بحسب السيد.

وأوضح السيد أن السعر الحالي هو سعر متدني في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث وصل سعر طن العلف نحو 7200 جنيها مقابل 6600 جنيه، والسبب وراء تراجع الأسعار هو ضعف الإقبال خلال هذه الأيام، رغم توافر كميات من الدواجن تكفي حاجة الاستهلاك.

واستقرت أسعار كرتونة البيض، لتسجل نحو 32.5 جنيه بالمزرعة، ويتراوح سعرها بين 35 و36 جنيهًا بالأسواق، بحسب السيد.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تراجعت أسعار الدواجن بنسبة 5.4% خلال الشهر الماضي مقارنة بأسعارها نوفمبر.

أسعار الدواجن شعبة الدواجن غرفة القاهرة التجارية

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