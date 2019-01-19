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البترول: إنتاج الغاز من منطقة غرب البرلس بالبحر المتوسط يبدأ 2020

10:31 ص السبت 19 يناير 2019
البترول: إنتاج الغاز من منطقة غرب البرلس بالبحر المتوسط يبدأ 2020

حقل لإنتاج الغاز

كتب- مصطفى عيد:

قال بيان لوزارة البترول اليوم السبت إن منطقة غرب البرلس بالبحر المتوسط سبتدأ باكورة إنتاجها من الغاز خلال العام المقبل.

وبحسب ما ذكره المهندس صالحين عبدالرازق رئيس شركة أمل للبترول، في بيان للوزارة اليوم فإن الشركة تعمل في منطقة غرب البرلس بالبحر المتوسط، ستبدأ ستبدأ باكورة انتاجها من الغاز خلال العام المقبل بعد تنفيذ خطة تنمية الحقل.

وتفقد طارق الملا، وزير البترول، منطقة رأس شقير البترولية بخليج السويس لمتابعة سير العمل بمواقع الإنتاج البترولي لمتابعة لشركة بترول خليج السويس "جابكو" والشركة المصرية البحرينية لمشتقات الغاز والوقوف على معدلات تنفيذ برامج العمل الجارية لزيادة معدلات الإنتاج وتطوير البنية الأساسية وتسهيلات الإنتاج والاطمئنان على الإجراءات المتبعة لتحقيق التشغيل الآمن والحفاظ على السلامة وحماية البيئة بالمواقع البترولية.

 

حقل لإنتاج الغاز منطقة غرب البرلس البحر المتوسط وزارة البترول شركة أمل للبترول

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