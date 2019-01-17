لبنى هلال: "الإسكان الاجتماعي" والمالية سيدعمان فائدة التمويل العقاري

كتبت- منال المصري:

قالت لبني هلال نائبة محافظ لبنك المركزي، لمصراوي، إن صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة المالية سيقومان بدعم الفائدة على التمويلات ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، في الفترة المقبلة، وذلك بعد أن كان المركزي يدعمها في السنوات السابقة.

وقالت لبنى: "فيما يخص السنوات المقبلة، فسيقوم كل من صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة المالية بدعم الفائدة في الفترة المقبلة (بمبادرة التمويل العقاري)، وذلك بعد الاتفاق فيما بينهما في هذا الشأن".

وكانت مي عبد الحميد المديرة التنفيذية لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أكدت في تصريحات سابقة، وجود مفاوضات بين الصندوق ووزارتي المالية والإسكان، والبنك المركزي، على من سيتولى دعم فائدة التمويل العقاري في الفترة المقبلة لاستكمال تمويل باقي المستفيدين الذين قدموا في الإعلانات السابقة، بعد انتهاء البنوك من ضخ 20 مليار جنيه التي أتاحها المركزي.

وأشارت لبني هلال لمصراوي، إلى أنه استفاد من مبادرة التمويل العقاري حتى الآن حوالي 200 ألف أسرة بقيمة تمويلات 20 مليار جنيه، حيث تم توفير المسكن المناسب لها بتمويلات طويلة الأجل.

وأكدت نائبة محافظ البنك المركزي، أن المبادرة لا تزال مستمرة، والبنوك ملتزمة بتوفير التمويل العقاري طبقا لشروط المبادرة المنصوص عليها.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.