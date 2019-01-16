البورصة ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بنهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

أنهت تعاملات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي، لتواصل الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، وسط اتجاه من الأجانب نحو الشراء خلال جلسة اليوم.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.47% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 13510 نقطة.

فيما تراجع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.9%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 136.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 99.5 مليون جنيه، و36.8 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.84% بنهاية تعاملات الأمس، إلى مستوى 13447 نقطة، بدعم من مشتريات المصريين.