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وزارة الاتصالات تدرس آليات الاستفادة بقطعة أرض مخصصة لها بدمياط

02:50 م الإثنين 14 يناير 2019
وزارة الاتصالات تدرس آليات الاستفادة بقطعة أرض مخصصة لها بدمياط

عمرو طلعت وزير الاتصالات

كتب- محمد علاء الدين:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وزارته تدرس حاليا إقامة منطقة تكنولوجية بمدينة دمياط.

وأضاف الوزير خلال زيارته محافظة دمياط اليوم الاثنين، أن هناك قطعة أرض متاحة لإنشاء هذه المنطقة، ولكن الوزارة تدرس آليات الاستفادة من هذه الأرض بإنشاء منطقة تكنولوجية أم بإنشاء مراكز تكنولوجية لتدريب العاملين بصناعة الأثاث على تكنولوجيا المعلومات من أجل تطوير مهاراتهم، والاستفادة من التسويق الإلكتروني للترويج لمنتجاتهم.

وكانت وزارة الاتصالات دشنت مناطق تكنولوجية في 4 محافظات تحقيقا لمبدأ العدالة في التنمية التكنولوجية، وفقا لتصريحات سابقة للوزير.

 

وزارة الاتصالات عمرو طلعت دمياط

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