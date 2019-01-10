بنك مصر يصدر بطاقة "ميزة" المحلية للدفع الإلكتروني لأول مرة في مصر

كتبت- منال المصري:

قال بنك مصر، في بيان اليوم الخميس، إنه بدأ إصدار بطاقة "ميزة " المحلية للدفع الإلكتروني وذلك لأول مرة في مصر، كأول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية "ميزة" بالتعاون مع شركة إي فاينانس.

وأشار البيان إلى أن "ميزة" تعد أول بطاقة دفع محلية تحمل شعار الشبكة المحلية للمدفوعات عن طريق شركة بنوك مصر 123.

وقال بنك مصر إن إصدار بطاقات ميزة المحلية تأتي تماشيًا مع سياسات الدولة للتوسع في قنوات الدفع الإلكترونية في إطار مبادرات مجلس المدفوعات القومي وتحت رعاية البنك المركزي المصري.

وأضاف البنك أن إصدار البطاقة للاستفادة منها في تنفيذ عمليات السحب النقدي والشراء الآمن من نقاط البيع المنتشرة داخل الجمهورية مما يساهم بشكل كبير في تنفيذ وتطبيق خطة الشمول المالي والمجتمع الرقمي اللانقدي كأحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر2030.

وتصدر بطاقة " ميزة " كبطاقات مدفوعة القيمة مقدماً لشرائح العملاء المختلفة، بحسب البيان.

وقال بنك مصر إنه تم الاعتماد على البنية التحتية القوية لشركة e-finance وأحدث النظم العالمية بالشركة والتي توفر المناخ الآمن للقيام بعمليات توريد البطاقات طبقا للمواصفات القياسية العالمية والتي تضاهي مراكز البطاقات العالمية في توريد بطاقة "ميزة" لبنك مصر.

وأشار إلى أن بطاقة ميزة تستخدم كأي بطاقة دفع إلكترونية أخرى على أن يكون التعامل بها داخل جمهورية مصر العربية فقط، وذلك من خلال الشراء من المنافذ التجارية التي تستخدم آلات الـ POS الخاصة بالتجار المتعاقدين مع البنوك المصرية المقدمة لخدمات تحصيل التجار وكذلك سداد المدفوعات الحكومية المختلفة، بالإضافة الى إمكانية السحب النقدي من آلات الصراف الآلى التابعة لكافة البنوك المصرية.

وقال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن إطلاق بطاقة ميزة في السوق المصري مع بداية عام 2019 يعد أحد أهم الإنجازات في مجال الشمول المالي.

وأشار إلى أنه يمكن الحصول على بطاقات بنك مصر "ميزة" من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية والتي يتم استخدامها في معاملات الشـراء من خلال نقاط البيع في كافة المنافذ التجارية التي تحمل علامة "ميزة" أو الصرف النقدي من خلال آلات الصرف الآلي ATM "123" وماكينات الصراف الآلي للبنك والمنتشرة في كل المحافظات.

وقال إن بطاقة "ميزة" تمكن حاملها من تغذية أو شحن رصيدها من خلال البنك لاستخدامها عدة مرات طوال فترة صلاحيتها.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، إن الشركة تعمل على تحقيق أعلى مستويات الأمان وتأمين البيانات الخاصة بالبطاقات المصدرة باستخدام مجموعة عالية التقنية والكفاءة من الآت طباعة البطاقات، حيث تم إنتاج بطاقة بنك مصر "ميزة" باستخدام أحدث تكنولوجيا الشرائح الذكية والتي تتميز بأعلى مستويات الآمان والتكنولوجيا والتي تم تشفيرها وتأمينها طبقا لمحددات الأمن القومي ومتطلبات التشفير العالمية.